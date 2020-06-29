Кинотеатры в России откроются 15 июля

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В правительстве России 29 июня сообщили дату открытия кинозалов в период пандемии коронавируса

Напомним, с 23 марта работа российских кинотеатров для посетителей была приостановлена из-за высокой опасности распространения короновируса. Также ограничения ввели в отношении посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры, искусства и развлечений.

В конце мая Роспотребнадзор совместно с Минкультом РФ разработали рекомендации, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в кинотеатрах. Спустя месяц вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил дату открытия кинотеатров. Это должно случиться 15 июля текущего года, написал RT.

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«Еще одна хорошая новость: с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период подъема, возрождения», — отметил Чернышенко.

Тем не менее из ранее разработанных рекомендаций можно предположить, что кинотеатры будут работать в режиме тщательного соблюдения санитарных норм. В частности, это касается социально безопасной дистанции между посетителями кинозалов.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что с 12 июня в Краснодарском крае открылись для посещения музеи и выставочные залы, а артистам театров разрешили возобновить совместные репетиции.

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