Кинотеатры в России откроются 15 июля

Напомним, с 23 марта работа российских кинотеатров для посетителей была приостановлена из-за высокой опасности распространения короновируса. Также ограничения ввели в отношении посещения театров, музеев, цирков и других учреждений культуры, искусства и развлечений.

В конце мая Роспотребнадзор совместно с Минкультом РФ разработали рекомендации, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в кинотеатрах. Спустя месяц вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил дату открытия кинотеатров. Это должно случиться 15 июля текущего года, написал RT.