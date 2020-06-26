ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19 в Европе

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 25 июня предупредил, что Европу ждет вторая волна коронавируса

Хлюге заявил об этом на прошедшей накануне пресс-конференции, сообщил телеканал «360». Видеозапись мероприятия доступна для просмотра на YouTube-канале ВОЗ.

Директор европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что после снятия части ограничительных мер в Европе начали увеличиваться новые случаи заражения коронавирусом. По его словам, рост числа заболевших COVID-19 за последние две недели наблюдается в 30 европейских странах , но Евросоюз отменяет введенные ранее ограничения — открываются общественные места и границы.

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Послабления могут привести ко второй волне коронавируса, которая вызовет кризис европейской системы здравоохранения, подчеркнул Клюге.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта, а 23 марта предупредила об ухудшении ситуации и увеличении темпов распространения COVID-19.

К 26 июня во всем мире заразились коронавирусом 9 млн 739 тыс. человек, при этом 492 тыс. 894 пациента скончались. В России подтвердили инфекцию у 620 тыс. 794 человек, 8 тыс. 781 пациент скончался, на Кубани за все время зафиксировали 5 тыс. 743 случаев коронавируса, умер 71 больной.