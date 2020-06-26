ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19 в Европе
Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 25 июня предупредил, что Европу ждет вторая волна коронавируса
Хлюге заявил об этом на прошедшей накануне пресс-конференции, сообщил телеканал «360». Видеозапись мероприятия доступна для просмотра на YouTube-канале ВОЗ.
Директор европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что после снятия части ограничительных мер в Европе начали увеличиваться новые случаи заражения коронавирусом. По его словам, рост числа заболевших COVID-19 за последние две недели наблюдается в 30 европейских странах, но Евросоюз отменяет введенные ранее ограничения — открываются общественные места и границы.
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Послабления могут привести ко второй волне коронавируса, которая вызовет кризис европейской системы здравоохранения, подчеркнул Клюге.
Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта, а 23 марта предупредила об ухудшении ситуации и увеличении темпов распространения COVID-19.
К 26 июня во всем мире заразились коронавирусом 9 млн 739 тыс. человек, при этом 492 тыс. 894 пациента скончались. В России подтвердили инфекцию у 620 тыс. 794 человек, 8 тыс. 781 пациент скончался, на Кубани за все время зафиксировали 5 тыс. 743 случаев коронавируса, умер 71 больной.
Отметим, что в России также продолжают вводить послабления в ограничения. Так, накануне губернатор Краснодарского края сообщил об открытии детских садов, дельфинариев, фитнес-центров, храмов и возобновлении межмуниципального сообщения. Кроме того, в России с 25 июня в течение недели проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Из-за пандемии голосование стали проводить в том числе и на улицах. Портал Юга.ру собрал из соцсетей фото и видео того, как это выглядит в Краснодарском крае.
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