На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился запретить проведение массовых мероприятий в регионе
Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Мужчина, которому более 60 лет, живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска. Сейчас он находится в боксе в инфекционной больнице Краснодара.
Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.
13 марта на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия.
«Губернатор принял решение ввести запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей. Это превентивная мера», — сказал Алексеенко.
Соответствующее распоряжение пока готовится, но мероприятия отменяются уже сейчас.
«Все мероприятия с участием детей — межшкольные, культурные, должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась.
О каком количестве людей идет речь, не уточняется. В Москве, например, действует запрет на мероприятия с участием более 5 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — с участием более 1 тыс. человек.
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В пресс-службе краевой администрации добавили, что в школах и детсадах примут дополнительные меры по контролю за самочувствием детей.
О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
По состоянию на 13 марта более 128 тыс. человек в 114 странах заразились коронавирусом, из них выздоровели более 68 тыс. человек, умерло более 4 тысяч.