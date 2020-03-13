На Кубани запретили проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. Мужчина, которому более 60 лет, живет в небольшом населенном пункте возле Приморско-Ахтарска. Сейчас он находится в боксе в инфекционной больнице Краснодара.

Ранее в тот же день Кондратьев заявлял, что не видит необходимости вводить на Кубани карантин по коронавирусу и что регион готов к ухудшению эпидобстановки.

13 марта на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия.