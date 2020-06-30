ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 29 июня заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Напомним, ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта, 23 марта организация предупредила об ухудшении ситуации и увеличении темпов распространения COVID-19. 25 июня директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европу ждет вторая волна коронавируса из-за снятия ограничительных мер.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов 29 июня рассказал, что пандемия коронавируса не завершается, а, наоборот, ускоряется, написал RT.
«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — заявил Гебрейесус.
Отметим, к 30 июня во всем мире коронавирус диагностировали у 10 млн 420 тыс. человек, выздоровели 5 млн 696 заболевших, а 508 тыс. 897 человек скончались. В России за весь период выявили 647 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах, 412 тыс. 650 человек выздоровели, а 9 тыс. 320 пациентов умерли.
На Кубани общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 5 тыс. 982. При этом 4 тыс. 705 пациентов уже выписаны с выздоровлением, а 76 человек скончались.
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