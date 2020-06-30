ВОЗ предупредила об ускорении пандемии коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов 29 июня рассказал, что пандемия коронавируса не завершается, а, наоборот, ускоряется, написал RT .

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению. Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — заявил Гебрейесус.

Отметим, к 30 июня во всем мире коронавирус диагностировали у 10 млн 420 тыс. человек, выздоровели 5 млн 696 заболевших, а 508 тыс. 897 человек скончались. В России за весь период выявили 647 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах, 412 тыс. 650 человек выздоровели, а 9 тыс. 320 пациентов умерли.

На Кубани общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 5 тыс. 982. При этом 4 тыс. 705 пациентов уже выписаны с выздоровлением, а 76 человек скончались.