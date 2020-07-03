На Кубани режим повышенной готовности продлили до 21 июля. Что сейчас можно, а что нет?

Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса ввели в крае 13 марта, а 31 марта к нему добавился карантин. Два этих режима регулировали ограничительные меры в регионе. В конце мая из-за улучшения эпидобстановки карантин в крае начали ослаблять . 11 июня по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева из документов убрали слово «карантин», а 21 июня он официально завершился . Между тем, на Кубани продолжил действовать режим повышенной готовности — его продлили до 6 июля.

2 июля вышло новое постановление губернатора, в котором режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля: все существующие сейчас ограничения будут действовать до окончания этого срока (если за это время глава региона не внесет изменения в документ).

Так, на Кубани по-прежнему запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и иные мероприятия за исключением деловых с численностью участников до 100 человек. При этом постановление разрешает работать дельфинариям (при условии заполнения не более 10% от общей вместимости), зоопаркам, океанариумам и экскурсионным объектам на открытом воздухе.

Кроме того, жители региона и приезжающие должны все так же соблюдать дистанцию в 1,5 метра и надевать маску при входе в общественный транспорт, магазины и вокзалы. Кафе могут работать только с 7:00 до 24:00, а работа кинотеатров, развлекательных центров, детских игровых комнат и ночных клубов все еще запрещена.