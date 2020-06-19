Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора разблокировать Telegram

Напомним, в 2016 году ФСБ потребовала у компании предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Telegram отказался это делать, ссылаясь на закон, по которому для доступа к переписке необходимо решение суда. В итоге на Telegram подали в суд и в 2017 году оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Роскомнадзор предупредил мессенджер о нарушении закона, однако в Telegram заявили, что исполнить требования ФСБ невозможно, так как администратор сервиса и сам не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений. В апреле 2018 года ведомство подало иск о блокировке приложения. Суд удовлетворил его, после чего РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, пытаясь заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, предоставляющие доступ к Telegram. В то же время создатель приложения Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки. В течение двух лет приложение продолжало работать в России.