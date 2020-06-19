Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора разблокировать Telegram
18 июня Роскомнадзор заявил о снятии ограничений на использование приложения Telegram
Напомним, в 2016 году ФСБ потребовала у компании предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Telegram отказался это делать, ссылаясь на закон, по которому для доступа к переписке необходимо решение суда. В итоге на Telegram подали в суд и в 2017 году оштрафовали на 800 тыс. рублей.
Роскомнадзор предупредил мессенджер о нарушении закона, однако в Telegram заявили, что исполнить требования ФСБ невозможно, так как администратор сервиса и сам не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений. В апреле 2018 года ведомство подало иск о блокировке приложения. Суд удовлетворил его, после чего РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов, пытаясь заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, предоставляющие доступ к Telegram. В то же время создатель приложения Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки. В течение двух лет приложение продолжало работать в России.
Читайте также:
19 июня 2020 года Роскомнадзор сообщил, что разблокирует Telegram по согласованию с Генпрокуратурой России.
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — объяснило свое решение ведомство.
В Роскомнадзоре отметили, что готовы сотрудничать со всеми компаниями и совместно пресекать распространение незаконной информации. Так, сейчас еженедельно в интернете удаляются около 2,5 тыс. материлов, пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тыс. материалов с экстремистским и террористическим характером и еще около 800 — с пропагандирующих наркотики.
Вечером снятие ограничений прокомментировал основатель приложения Павел Дуров. Он назвал разблокировку «отличной новостью» и поздравил российских пользователей «с этим позитивным изменением».
«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — отметил он.
Дуров добавил в своем телеграм-канале, что теперь должна будет вырасти стабильность и скорость работы приложения на территории России.
«Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов. При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — цитирует его RT.