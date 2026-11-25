В администрации Краснодара подготовили почти 100 спецмашин и 18 тыс. тонн смеси к первому снегу

25 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что для борьбы с гололедом в городе уже заготовили более 18 тыс. тонн песка и песко-соляной смеси. На уборку дорог в случае снегопада готовы выйти свыше 60 комбинированных машин и 37 единиц другой спецтехники. Если потребуется, к расчистке дополнительно привлекут технику строительных компаний.

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В администрации заявили, что в первую очередь коммунальщики будут обрабатывать и чистить мосты и путепроводы, магистральные улицы, подъезды к социальным учреждениям, маршруты школьных автобусов. Следить за появлением гололедицы на дорогах специалисты будут с помощью семи метеостанций. Напомним, что в Краснодаре в ближайшее воскресенье, 29 ноября, ожидаются минусовые температуры и снег.