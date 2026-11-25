Власти Краснодара заявили о готовности к первому снегу
В администрации Краснодара подготовили почти 100 спецмашин и 18 тыс. тонн смеси к первому снегу
25 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что для борьбы с гололедом в городе уже заготовили более 18 тыс. тонн песка и песко-соляной смеси.
На уборку дорог в случае снегопада готовы выйти свыше 60 комбинированных машин и 37 единиц другой спецтехники. Если потребуется, к расчистке дополнительно привлекут технику строительных компаний.
«Сыро и зябко»:
В администрации заявили, что в первую очередь коммунальщики будут обрабатывать и чистить мосты и путепроводы, магистральные улицы, подъезды к социальным учреждениям, маршруты школьных автобусов.
Следить за появлением гололедицы на дорогах специалисты будут с помощью семи метеостанций.
Напомним, что в Краснодаре в ближайшее воскресенье, 29 ноября, ожидаются минусовые температуры и снег.
Как писали Юга.ру, 25 ноября в аэропорту Сочи ввели режим ЧС и закрыли взлетно-посадочную полосу из-за непогоды.