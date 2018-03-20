Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона

Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о нарушении закона

На сайте ведомства сообщается, что Telegram обязан исполнять обязанности организатора распространения информации. В них входит предоставление ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений.

«Факт неисполнения Telegram Messenger Limited установленных законом обязанностей подтвержден вступившим в силу постановлением мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского района г. Москвы по делу № 5-1794/2017 от 16 октября 2017 года, вступившим в законную силу 12 декабря 2017 года», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Telegram должен устранить нарушения в течение 15 дней с момента получения уведомления.