Роскомнадзор предупредил Telegram о нарушении закона
Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о нарушении закона
На сайте ведомства сообщается, что Telegram обязан исполнять обязанности организатора распространения информации. В них входит предоставление ФСБ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений.
«Факт неисполнения Telegram Messenger Limited установленных законом обязанностей подтвержден вступившим в силу постановлением мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского района г. Москвы по делу № 5-1794/2017 от 16 октября 2017 года, вступившим в законную силу 12 декабря 2017 года», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
Telegram должен устранить нарушения в течение 15 дней с момента получения уведомления.
Как сообщали Юга.ру, 20 марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Представители мессенджера настаивали, что требования спецслужб противоречат закону, по которому для доступа к переписке необходимо решение суда. Представитель ФСБ со ссылкой на Конституционный суд заявил, что переписка в мессенджерах «не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение»
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