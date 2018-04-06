Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке мессенджера Telegram
«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Иск подали из-за того, что, по мнению ФСБ, компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership не исполнила обязанности организатора распространения информации.
Как сообащли Юга.ру, конце марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение — у него было 15 дней для исправления нарушений. В Telegram заявили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.
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