Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке мессенджера Telegram

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Иск подали из-за того, что, по мнению ФСБ, компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership не исполнила обязанности организатора распространения информации.