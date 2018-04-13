Дуров призвал не удалять Telegram и пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке месседжера

«Власть правительств над IT-компаниями основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить акции компании, угрожая перекрыть ей денежные потоки, и тем самым вынудить делать странные вещи. Например, заставить Apple перенести серверы iCloud в Китай. Мы в Telegram пользуемся возможностью не волноваться из-за выручки или рекламных продаж. Приватность не продается, а права человека не должны нарушаться из-за страха или жадности», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» он попросил пользователей не удалять месседжер.

«Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью», — сказал создатель программы.

По его словам, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована. Независимо от наличия блокировки, месседжер сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. Дуров посоветовал своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play.

Также он оставил комментарий на странице в Instagram.

«Будьте готовы рискнуть всем, чтобы стать по-настоящему свободным», — написал он.