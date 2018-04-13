Суд постановил заблокировать в России Telegram

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Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России

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Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу. Представителей Telegram на заседании не было — создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе».

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Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке Telegram, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. 

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Суд постановил заблокировать в России Telegram
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