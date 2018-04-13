Суд постановил заблокировать в России Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России

Судья Юлия Смолина разрешила начать блокировку немедленно — до вступления решения по иску в законную силу. Представителей Telegram на заседании не было — создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в «откровенном фарсе».