Количество пользователей Telegram превысило миллиард человек
Мессенджером Telegram пользуется уже более миллиарда человек
Об этом написал телеграм-канал блокчейн-платформы Павла Дурова TON.
«Количество пользователей Telegram перевалило за миллиард. Это легко увидеть, посмотрев на ID, выдаваемые новым пользователям. С недавних пор начали выдаваться учетки с номерами 1'000'000'000+», — отмечается в сообщении.
При этом в начале 2018 года мессенджером пользовались 200 млн человек.
В TON (Telegram Open Network) отметили, что на фоне такой динамики обостряется конкурентная борьба блокчейн-платформы Дурова с Libra от Facebook (сейчас у Facebook около 2,5-3 млрд пользователей, однако динамика роста в последние годы не такая большая, как у Telegram). В связи с этим в TON сделали вывод, что американские власти «теперь будут "вставлять палки в колеса" Цукербергу и Дурову примерно одинаково».
Блокчейн-платформа TON должна была заработать до 31 октября 2019 года. Однако в начале октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила временный судебный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram. Регулятор утверждает, что мессенджер провел ICO с нарушением закона о ценных бумагах США. Из-за претензий комиссии запуск Gram отложили минимум на полгода.
Мессенджер Telegram был создан Павлом Дуровым и представлен в 2013 году. Как сообщали Юга.ру, Telegram в России пытаются заблокировать с апреля 2018 года, так как его создатель Павел Дуров отказался передавать властям ключи дешифрования переписки пользователей. В августе того же года представители Telegram сообщили о готовности передавать спецслужбам IP-адреса и номера мобильных телефонов пользователей, подозреваемых в терроризме
Тогда же в Минкомсвязи признали, что Telegram невозможно полностью заблокировать. Позже стало известно о новой технологии блокировки мессенджера, на реализацию которой Роскомнадзор готов потратить около 20 млрд рублей.
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