Количество пользователей Telegram превысило миллиард человек

Об этом написал телеграм-канал блокчейн-платформы Павла Дурова TON.

«Количество пользователей Telegram перевалило за миллиард. Это легко увидеть, посмотрев на ID, выдаваемые новым пользователям. С недавних пор начали выдаваться учетки с номерами 1'000'000'000+», — отмечается в сообщении.

При этом в начале 2018 года мессенджером пользовались 200 млн человек.

В TON (Telegram Open Network) отметили, что на фоне такой динамики обостряется конкурентная борьба блокчейн-платформы Дурова с Libra от Facebook (сейчас у Facebook около 2,5-3 млрд пользователей, однако динамика роста в последние годы не такая большая, как у Telegram). В связи с этим в TON сделали вывод, что американские власти «теперь будут "вставлять палки в колеса" Цукербергу и Дурову примерно одинаково».