Кадыров: В Чечне Telegram работает — у нас особая зона

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 апреля сообщил, что в республике месседжер Telegram работает, не смотря на блокировку Роскомнадзора

«В Чечне, кстати, Telegram работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — написал глава республики.

Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно. Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля с формулировкой «доступ не ограничивается». Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.

Рамзан Кадыров ведет свой телеграм-канал с мая 2017 года. Ранее он лишился аккаунтов в Instagram и Facebook, где у него было более 4 млн подписчиков, — их заблокировали в конце декабря, так как Кадыров числился в списке граждан, на которых распространяются санкции США.