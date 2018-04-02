Telegram заявил о невозможности предоставить Роскомнадзору ключи для дешифровки

Мессенджер Telegram ответил на уведомление Роскомнадзора, в котором требовалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей

Об этом написал в своем Telegram-канале Павел Чиков, который является руководителем международной правозащитной группы «Агора», представляющей мессенджер в судах. Он опубликовал фотографию ответа на уведомление Роскомнадзора.

«Власти грозятся заблокировать Telegram на этой неделе. Роскомнадзор 20 марта уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», — написал Чиков.

В документе разъясняется: «Telegram — бесплатный кроссплатформенный интернет-сервис обмена текстовыми сообщениями, изображениями, видеофрагментами и произвольными файлами. Он предоставляет пользователям возможность использовать два вида каналов обмена сообщениями — "облачные" и "секретные" чаты. Сообщения, передаваемые через "секретные" чаты, никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей в "облачных" чатах хранится в зашифрованном виде, распределяется между подсистемами и никогда не хранится в обном месте».

Уточняется, что администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений. В этой связи предоставление ключей для дешифровки не представляется возможным.