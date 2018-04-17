Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов в попытках заблокировать Telegram
Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, чтобы заблокировать Telegram
Мессенджер продолжает оставаться доступным, однако, по данным TJ, ведомство заблокировало уже более 16 млн адресов.
Из-за блокировок пострадали Google и Amazon, были перебои с доступом к крупнейшим ресурсам, среди которых оказались соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговыйу сервис Spotify.
Как сообщали Юга.ру, Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к Telegram. На специальную электронную почту граждане могут направлять свои вопросы по поводу блокировки интернет-ресурсов.
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