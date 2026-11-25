В Новосибирске мужчина выиграл суд у института психологии из-за мата на занятиях

24 ноября издание Сибкрай.ru сообщило, что житель Новосибирска выиграл суд у частного института психологии и психотерапии «Интеграция» из-за использования нецензурной лексики на занятиях.

В 2023 году мужчина решил повысить квалификацию и поступил в это учебное заведение. Однако его не устроил процесс обучения: на занятиях преподаватели матерились. Нецензурную лексику использовали и другие студенты.

Мужчина обращался к руководству института с просьбой повлиять на стиль общения во время занятий, но в итоге его отчислили — организация расторгла договор в одностороннем порядке.