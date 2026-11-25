«Мат усиливает эмоциональный фон»: россиянин выиграл суд у вуза из-за нецензурной брани на занятиях
В Новосибирске мужчина выиграл суд у института психологии из-за мата на занятиях
24 ноября издание Сибкрай.ru сообщило, что житель Новосибирска выиграл суд у частного института психологии и психотерапии «Интеграция» из-за использования нецензурной лексики на занятиях.
В 2023 году мужчина решил повысить квалификацию и поступил в это учебное заведение. Однако его не устроил процесс обучения: на занятиях преподаватели матерились. Нецензурную лексику использовали и другие студенты.
Мужчина обращался к руководству института с просьбой повлиять на стиль общения во время занятий, но в итоге его отчислили — организация расторгла договор в одностороннем порядке.
Студентки ЮФУ заявили о скрытых камерах в женских туалетах:
Новосибирец обратился в суд. Представители института заявили, что мат положительно влияет на восприятие материала и усиливает эмоциональный фон, а само обучение было терапевтическим процессом. Суд не согласился с этими доводами.
Тогда представители института изменили позицию, заявив, что речь шла об оказании образовательных услуг. Однако Новосибирский областной суд отклонил апелляцию. Кроме того, министерство образования региона выявило нарушения в работе «Интеграции» и объявило организации предостережение.
Теперь институт обязан возместить мужчине стоимость обучения, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред.
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