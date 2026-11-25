Краснодарский спектакль «Ханума» вошел в лонг-лист премии «Золотая маска»
Комедия Краснодарского музыкального театра «Ханума» номинирована в номинации «Оперетта/мюзикл»
24 ноября пресс-служба Краснодарского музыкального театра сообщила Юга.ру, что спектакль «Ханума» вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Постановка представлена в номинации «Оперетта/мюзикл».
Премьера комедии «Ханума» состоялась 7 декабря 2025 года и была приурочена к юбилею актрисы Карины Петровской, которая исполняет в спектакле главную роль. Режиссером-постановщиком спектакля является Александр Мацко.
Известно, что в этом году на участие в премии было подано 760 заявок из 157 городов и 83 регионов России. В лонг-лист вошли 70 спектаклей, 9 из которых — в номинации «Оперетта/мюзикл». Помимо краснодарской постановки, в список вошли работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Омска, Иркутска и Новосибирска.
Коллектив важнее личности:
В дальнейшем театры-номинанты представят спектакли на фестивале «Золотая маска». Работы оценят члены жюри.
Кроме того, эксперты отметили еще две краснодарские постановки — «Орфей. Шепот в сумерках» Театра современного искусства и «Тоску» Музыкального театра. Они вошли в список дипломантов — наиболее заметных спектаклей, представленных на рассмотрение премии.
«Золотая маска» — российская театральная премия и фестиваль, учрежденные в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Это главная профессиональная награда в театральной сфере, которая присуждается за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства: драме, опере, балете, современном танце, оперетте, мюзикле и театре кукол.
В 2024 году правила премии изменили, а частные номинации — за роли, режиссуру, работу дирижера — отменили. Осталась только награда, которую присуждают спектаклю «как единому произведению всего творческого коллектива».
Как писали Юга.ру, в июне 2026 года краснодарский Театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт». Это первая в истории Краснодарского края награда премии полученная за спектакль.