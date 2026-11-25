24 ноября пресс-служба Краснодарского музыкального театра сообщила Юга.ру, что спектакль «Ханума» вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». Постановка представлена в номинации «Оперетта/мюзикл».

Премьера комедии «Ханума» состоялась 7 декабря 2025 года и была приурочена к юбилею актрисы Карины Петровской, которая исполняет в спектакле главную роль. Режиссером-постановщиком спектакля является Александр Мацко.

Известно, что в этом году на участие в премии было подано 760 заявок из 157 городов и 83 регионов России. В лонг-лист вошли 70 спектаклей, 9 из которых — в номинации «Оперетта/мюзикл». Помимо краснодарской постановки, в список вошли работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Омска, Иркутска и Новосибирска.