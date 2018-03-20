Верховный суд отменил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд не удовлетворил иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера

Об этом сообщила адвокат Рамиля Ахметгалиева, представляющая интересы мессенджера. Telegram считает, что приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 противоречит закону, по которому для доступа к переписке необходимо решение суда. Представитель ФСБ заявил со ссылкой на Конституционный суд, что переписка в мессенджерах «не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», пишут «Ведомости».

Генпрокуратура поддержала представителя ФСБ и просила ВС отклонить иск. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», — сказала представитель прокуратуры.