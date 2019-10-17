Глава ФСБ обвинил Telegram в сотрудничестве со спецслужбами других стран

«Telegram работает, находясь на территории других стран, с представителями в том числе и спецслужб, дает возможность им использовать свой ресурс», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что мессенджер работает на территории других стран с представителями спецслужб.

На пресс-подходе по итогам XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России Бортников отметил, что ни с одной интернет-компанией, кроме Telegram, у ведомства нет серьезных конфликтов.

«Но хотелось, чтобы эти возможности не наносили вред безопасности государства», — обратил внимание глава ФСБ.

По его словам, между мировыми интернет-компаниями и спецслужбами по этому вопросу «есть определенное понимание», хотя компании постоянно выдвигают на первый план обеспокоенность в связи с риском вмешательства спецслужб в частную жизнь и нарушений прав и свобод граждан.

«Но разве может быть свобода без безопасности?» — сказал Бортников.

Он призвал искать в этом отношении компромиссы и объединять усилия, в том числе рад борьбы с терроризмом.

«Нужно делать так, чтобы не только сами эти структуры принимали участие, как они говорят в выявлении негативных процессов, в том числе выявлении террористических структур, либо лиц, имеющих к ним отношение, но очень важно эту информацию отдавать тем, кто работает с ней и знает, как и что с этим делать», — подчеркнул Бортников.

Как сообщали Юга.ру, Telegram в России пытаются заблокировать с апреля 2018 года, так как его создатель Павел Дуров отказался передавать властям ключи дешифрования переписки пользователей. В августе того же года представители Telegram сообщили о готовности передавать спецслужбам IP-адреса и номера мобильных телефонов пользователей, подозреваемых в терроризме

Тогда же в Минкомсвязи признали, что Telegram невозможно полностью заблокировать. Позже стало известно о новой технологии блокировки мессенджера, на реализацию которой Роскомнадзор готов потратить около 20 млрд рублей.