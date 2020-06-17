ВОЗ заявила, что британские ученые совершили прорыв в лечении коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 16 июня сообщила, что препарат дексаметазон способствует снижению смертности среди больных COVID-19

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией, а 23 марта заявила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения коронавируса.

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Как сообщил RT, 16 июня на сайте ВОЗ опубликовали заявление генерального директора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, в котором он оценил результаты первичных клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона при лечении коронавируса.

Глава ВОЗ заявил, что это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которые нуждались в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Согласно исследованиям, смертность среди пациентов на ИВЛ снизилась на треть, а среди пациентов, которым требовался кислород, — примерно на 20%, добавил телеканал «360». По мнению Гебрейесуса, работа британских ученых стала научным прорывом. 

Дексаметазон — стероидный препарат, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления в ряде состояний, а также при лечении некоторых видов рака. В заявлении уточняется, что препарат запатентован и доступен в большинстве стран.

Как писали Юга.ру, ранее британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме, а глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что лучший способ борьбы с COVID-19 — мытье рук. Издание «Медуза» публиковало материалы о том, как правильно мыть руки и как не дотрагиваться до собственного лица, чтобы не заболеть коронавирусом. Краткий пересказ статей можно прочитать здесь.

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