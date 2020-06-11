В Краснодарском крае разрешили открыть небольшие гостиницы, хотя Роспотребнадзор против

Власти Краснодарского края 11 июня обсудили ситуацию с туристами и необходимостью их размещения в крае в условиях курортного сезона и коронавируса

Как писали Юга.ру, в конце марта, после введения в регионе режима повышенной готовности, на Кубани закрыли все гостиницы и отели. Уже в конце мая в регионе начали ослаблять режим карантина. Например, с 1 июня разрешили открыться санаториям с медицинской лицензией. Отметим, что согласно постановлению губернатора, гостиницам запрещалось размещать у себя всех, кроме приехавших в командировку, до 1 июня 2020 года. В последней редакции документа не уточняется, продлевался ли этот запрет на последующие дни.

11 июня на заседании оперштаба власти региона решили отменить красные пропуска и с 12 июня сделать свободным передвижение между муниципалитетами. «Если мы сегодня с вами объявим, что отменяются красные пропуска, мы должны понимать, что определенная часть края на три праздничных дня поедет на море. Возникает логичный вопрос: где они там все остановятся?», — рассудил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в крае продолжает набирать обороты железнодороженое, авиа- и автобусное сообщение. По его словам, ежедневно в Сочи из Москвы прибывают около 20 рейсов, в Анапу — 12 [позже мэр Анапы поправил и сказал, что 15], в Геленджике — от 3 до 6 рейсов в сутки. При этом за десять первых дней июня в Сочи, несмотря на карантин, на самолетах прибыли 11 тыс. человек. Кондратьев заявил, что надо идти на опережение ситуации:

«Коллеги, мы должны понимать, мы должны быть адекватными и реальными людьми. Вот где они размещаются? Вы представьте, в Анапу прилетают, по словам мэра, до 15 рейсов в день. А у нас закрытые места размещения. Где они селятся? Мы же взрослые люди, мы же понимаем, где». В итоге Кондратьев предложил открыть в регионе гостиницы, имеющие до 50 номеров — но при получении положительного решения Роспотребнадзора и при дальнейшем жестком соблюдении требований ведомства. Однако глава краевого упралвения Роспотребнадзора Мария Потемкина не согласилась с губернатором. Она заявила, что, несмотря на снижение темпов заболеваемости, коэффициент распространения коронавируса в крае остается высоким. Поэтому переходить к открытию гостиниц пока рано.