На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 91 человека, среди них 8 детей

В Краснодарском крае к 21 мая зарегистрировали 91 новый случай заражения COVID-19

Всего в России коронавирус за сутки зафиксировали у 8 тыс. 849 человек , сообщает RT. Выздоровели 7 тыс. 289 человек, 127 больных скончались, пишет федеральный оперштаб.

На юге и Северном Кавказе с 20 по 21 мая выявили 660 случаев заражения COVID-19: 142 — в Ростовской области, 103 — в Дагестане, 91 — в Краснодарском крае, 73 — в Северной Осетии, 69 — в Ставропольском крае, 68 — в Кабардино-Балкарии, 43 — в Ингушетии, 36 — в Адыгее, 21 — в Чечне, 12 — в Карачаево-Черкесии, по 1 — в Крыму и Севастополе. Всего за время наблюдения в стране выявили 317 тыс. 554 случая инфицирования . Выздоровели 92 тыс. 681 человек, умерли 3 тыс. 99 пациентов.

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус подтвердили у 91 человека , самому старшему зараженному — 97 лет. Выписали при это 104 пациента, новых смертей не зафиксировано. В пресс-службе краевой администрации 20 мая указали, что число выписанных пациентов за сутки «вновь превысило число новых случаев [заражения]».

«Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией», — добавили в администрации.

Оперативный штаб Кубани сообщил, где за эти сутки выявили инфицированных людей: 43 — в Краснодаре, среди них 12-летний ребенок;

11 — в Сочи, шесть из которых — дети (четыре 5-летних, 10-летнй и 17-летний);

по 6 в Кавказском и Апшеронском районах, включая 5-летнего ребенка в Апшеронском районе;

5 — в Белореченском районе;

4 — в Гулькевичском районе;

по 2 — в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах;

по 1 — в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском районах, Анапе и Армавире.

Всего в крае с начала пандемии официально зарегистрировали 2 тыс. 974 человека с коронавирусом , выздоровели 1 тыс. 644 пациента. Умерли 26 человек, у которых был подтвержден COVID-19. «41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в инфекционной больнице № 2 Сочи, СКИБ, инфекционной больнице № 3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, ККБ № 2 и ККБ № 1», — рассказали в краевом минздраве. Сейчас в стационарах лежат 2 тыс. 131 пациент, среди них 166 детей. Дома под наблюдением врачей находятся 12 тыс. 781 человек, включая 379 детей. В обсерваторах каря сейчас наблюдают за 2 тыс. 394 людьми.