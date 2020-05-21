На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 91 человека, среди них 8 детей

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 21 мая зарегистрировали 91 новый случай заражения COVID-19

Всего в России коронавирус за сутки зафиксировали у 8 тыс. 849 человек, сообщает RT. Выздоровели 7 тыс. 289 человек, 127 больных скончались, пишет федеральный оперштаб.

Читайте также:

На юге и Северном Кавказе с 20 по 21 мая выявили 660 случаев заражения COVID-19: 142 — в Ростовской области, 103 — в Дагестане, 91 — в Краснодарском крае, 73 — в Северной Осетии, 69 — в Ставропольском крае, 68 — в Кабардино-Балкарии, 43 — в Ингушетии, 36 — в Адыгее, 21 — в Чечне, 12 — в Карачаево-Черкесии, по 1 — в Крыму и Севастополе.

Всего за время наблюдения в стране выявили 317 тыс. 554 случая инфицирования. Выздоровели 92 тыс. 681 человек, умерли 3 тыс. 99 пациентов.

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус подтвердили у 91 человека, самому старшему зараженному — 97 лет. Выписали при это 104 пациента, новых смертей не зафиксировано.

В пресс-службе краевой администрации 20 мая указали, что число выписанных пациентов за сутки «вновь превысило число новых случаев [заражения]». 
«Кубань преодолела важный статистический рубеж в борьбе с инфекцией», — добавили в администрации.

Читайте также:

Оперативный штаб Кубани сообщил, где за эти сутки выявили инфицированных людей:

  • 43 — в Краснодаре, среди них 12-летний ребенок;
  • 11 — в Сочи, шесть из которых — дети (четыре 5-летних, 10-летнй и 17-летний);
  • по 6 в Кавказском и Апшеронском районах, включая 5-летнего ребенка в Апшеронском районе;
  • 5 — в Белореченском районе;
  • 4 — в Гулькевичском районе;
  • по 2 — в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах;
  • по 1 — в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском районах, Анапе и Армавире.

Читайте также:

Всего в крае с начала пандемии официально зарегистрировали 2 тыс. 974 человека с коронавирусом, выздоровели 1 тыс. 644 пациента. Умерли 26 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

«41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в инфекционной больнице № 2 Сочи, СКИБ, инфекционной больнице № 3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, ККБ № 2 и ККБ № 1», — рассказали в краевом минздраве.

Сейчас в стационарах лежат 2 тыс. 131 пациент, среди них 166 детей. Дома под наблюдением врачей находятся 12 тыс. 781 человек, включая 379 детей. В обсерваторах каря сейчас наблюдают за 2 тыс. 394 людьми.

Тем временем, по данным университета Джона Хопкинса, в мире число зараженных коронавирусом превысило 5 млн человек и к моменту публикации новости достигло 5 млн 1 тыс. 494.

Апшеронский район Кавказский район Коронавирус Краснодар Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На месте будущего Дальнего Западного обхода Краснодара нашли древние погребения, самому старому из них 5 тысяч лет
Начальником управления гражданской защиты мэрии Краснодара стал Виталий Казликин
На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 91 человека, среди них 8 детей
Въезды в Краснодар продолжают стоять в пробках
В Краснодар прибудет рейс из Ливана с застрявшими из-за коронавируса туристами
«Welcome to Checnhya»: HBO опубликовал трейлер документального фильма о геях в Чечне

Лента новостей

Реклама на портале