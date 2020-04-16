Всех въезжающих в Краснодарский край будут отправлять на обязательный карантин
Власти Краснодарского края 16 апреля решили, что все въезжающие в регион должны проходить 14-дневный карантин
С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. Перемещение между муниципалитетами по-прежнему разрешено только при наличии красного спецпропуска.
Читайте также:
Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани решило, что уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков завоза коронавируса из других регионов и его местного распространения. Поэтому люди, которые приезжают в край на всех видах транспорта, должны уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Эпидемиологи, аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» и органы власти контролируют все рейсы, прибывающие в регион, а также личные автомобили. Уже на постах при въезде в край водителям и пассажирам выдают предписания главного государственного санитарного врача края о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Читайте также:
На въездах в край развернули группы контроля, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В их состав вошли представители Роспотребназора, министерства здравоохранения, МЧС, министерства транспорта и дорожного хозяйства, правоохранительных структур и казачества. Группы досматривают все машины, меряют температуру водителям и пассажирам. Тем, у кого есть местная прописка, выдают предписание о 14-дневной самоизоляции. Также им поручают сообщить об этом в минздрав. Людям из других регионов предлагают вернуться домой или отправляют в обсервацию.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме:
Читайте также
Шесть трансляций для онлайн-путешествий