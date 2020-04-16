Всех въезжающих в Краснодарский край будут отправлять на обязательный карантин

С 31 марта в Краснодарском крае действует карантин, его продлили до 18 апреля. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. Перемещение между муниципалитетами по-прежнему разрешено только при наличии красного спецпропуска.

Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани решило, что уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков завоза коронавируса из других регионов и его местного распространения. Поэтому люди, которые приезжают в край на всех видах транспорта, должны уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Эпидемиологи, аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» и органы власти контролируют все рейсы, прибывающие в регион, а также личные автомобили. Уже на постах при въезде в край водителям и пассажирам выдают предписания главного государственного санитарного врача края о необходимости соблюдения режима самоизоляции.