На Кубани за нарушения карантина закрыли больше 800 кафе, магазинов и парикмахерских
В Краснодарском крае с 31 марта за нарушения во время карантина закрыли более 800 организаций
В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Затем карантин продлили до 18 апреля, а потом и до 30 апреля, при этом сделали некоторые послабления, однако пешеходов они не коснулись. В городах и районах края мобильные группы следят за соблюдением карантина и штрафуют нарушителей режима.
Мобильные группы проверяют работу кафе и ресторанов навынос и ищут нарушения санитарно-эпидемиологических норм. На заседании оперштаба Кубани сообщили, что в районах нашли уже более 800 органищаций, которые не должны были работать. К ним относятся магазины одежды, кофейни, ломбарды, парикмахерские.
Власти Кубани заверили, что не препятствуют работе общепита в режиме доставки и обслуживания навынос. При этом напомнили, что люди не могут сидеть за столиками и стоять в очереди во время ожидания заказов.
Напомним, с 26 марта власти приостановили работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта перестали работать торговые центры. Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. С 31 марта запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта, людям нельзя ходить в парки и на набережные, однако позже некоторые ограничения сняли.
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