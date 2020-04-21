На Кубани за нарушения карантина закрыли больше 800 кафе, магазинов и парикмахерских

В Краснодарском крае с 31 марта за нарушения во время карантина закрыли более 800 организаций

В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Затем карантин продлили до 18 апреля, а потом и до 30 апреля, при этом сделали некоторые послабления, однако пешеходов они не коснулись. В городах и районах края мобильные группы следят за соблюдением карантина и штрафуют нарушителей режима.

Мобильные группы проверяют работу кафе и ресторанов навынос и ищут нарушения санитарно-эпидемиологических норм. На заседании оперштаба Кубани сообщили, что в районах нашли уже более 800 органищаций, которые не должны были работать. К ним относятся магазины одежды, кофейни, ломбарды, парикмахерские.

Власти Кубани заверили, что не препятствуют работе общепита в режиме доставки и обслуживания навынос. При этом напомнили, что люди не могут сидеть за столиками и стоять в очереди во время ожидания заказов.