В Краснодаре открыли семь ярмарок и два рынка
К 17 апреля в Краснодаре заработали продовольственные рынки и ярмарки по 11 адресам
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили возобновить работу продовольственных ярмарок и рынков. 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 30 апреля.
13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он добавил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.
14 апреля в городе открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. Исключением стал овощной рынок на Восточном обходе, 21. 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке.
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17 апреля к работе приступили торговые организации, которые работают на территориях крупных рынков и некоторых круглогодичных ярмарок.
По информации городского управления торговли и бытового обслуживания населения, на ярмарках и рынках работает ограниченное количество рабочих мест. Возобновлена торговля только продовольственными товарами, продажа всех остальных товаров приостановлена на время карантина.
Какие рынки работают в Краснодаре?
- Восточный рынок по улице им. Стасова, 161;
- Сенной рынок по улице Рашпилевской, 135–137;
- Рынок «Столичный» на улице Трудовой Славы, 9;
- Кооперативный рынок на улице Карасунская, 86.
Где в городе открылись продовольственные ярмарки?
- на улице им. Дзержинского, 137;
- на улице Уральская, 196/3;
- на улице им. Тюляева, 20;
- на улице Сормовская, 177;
- на улице Ставропольская, 102/2;
- на улице Восточно-Кругликовская, 48/1;
- на улице Восточный Обход, 21.
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Как сообщили в пресс-службе администрации города, перед открытием каждую ярмарку проверяют на соответствие требованиям Роспотребнадзора, и контролируют ежедневно.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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