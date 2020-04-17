В Краснодаре открыли семь ярмарок и два рынка

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили возобновить работу продовольственных ярмарок и рынков. 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 30 апреля.

13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он добавил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.

14 апреля в городе открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. Исключением стал овощной рынок на Восточном обходе, 21. 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке.