В Краснодаре открыли семь ярмарок и два рынка

Краснодарский край

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К 17 апреля в Краснодаре заработали продовольственные рынки и ярмарки по 11 адресам

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили возобновить работу продовольственных ярмарок и рынков. 17 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 30 апреля.

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13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он добавил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.

14 апреля в городе открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что практически все они снова закрылись из-за нарушения мер от Роспотребнадзора. Исключением стал овощной рынок на Восточном обходе, 21. 16 апреля в краевом центре возобновила работу ярмарка на Сенном рынке.

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17 апреля к работе приступили торговые организации, которые работают на территориях крупных рынков и некоторых круглогодичных ярмарок.

По информации городского управления торговли и бытового обслуживания населения, на ярмарках и рынках работает ограниченное количество рабочих мест. Возобновлена торговля только продовольственными товарами, продажа всех остальных товаров приостановлена на время карантина.

Какие рынки работают в Краснодаре?

  • Восточный рынок по улице им. Стасова, 161;
  • Сенной рынок по улице Рашпилевской, 135–137;
  • Рынок «Столичный» на улице Трудовой Славы, 9;
  • Кооперативный рынок на улице Карасунская, 86.

Где в городе открылись продовольственные ярмарки?

  • на улице им. Дзержинского, 137;
  • на улице Уральская, 196/3;
  • на улице им. Тюляева, 20;
  • на улице Сормовская, 177;
  • на улице Ставропольская, 102/2;
  • на улице Восточно-Кругликовская, 48/1;
  • на улице Восточный Обход, 21.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, перед открытием каждую ярмарку проверяют на соответствие требованиям Роспотребнадзора, и контролируют ежедневно.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Краснодар Продукты питания Торговля Ярмарки

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