В Краснодаре открыли и сразу закрыли рынки и ярмарки, которые намеревались работать во время карантина
15 апреля стало известно, что практически все торговые объекты, которые накануне открылись в Краснодаре, не соблюдают профилактические меры в период пандемии коронавируса
Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с рядом послаблений. Например, в регионе разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также продовольственных ярмарок и рынков.
Читайте также:
13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он отметил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.
14 апреля в краевом центре открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что все они снова закрылись, за исключением овощного рынка на Восточном обходе, 21.
Оказалось, во время объезда специалисты обнаружили на всех остальных точках нарушения требований Роспотребнадзора. Послее этого руководители торговых объектов решили закрыться до устранения всех недостатков. В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что на всех рынках и ярмарках по-прежнему можно продавать только плодоовощную продукцию и продукты питания. Все непродовольственные товары находятся под запретом.
Как ранее писали Юга.ру, 15 апреля в крае подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19. Всего на Кубани зарегистрировали 239 инфицированных, один мужчина и две женщины скончались. 11 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели за все время наблюдения 40 человек.
В России к 15 апреля зарегистрировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 28 человек. Всего вирус выявили у 24 тыс. 490 жителей 84 регионов РФ.
Все материалы по теме: