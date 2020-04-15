В Краснодаре открыли и сразу закрыли рынки и ярмарки, которые намеревались работать во время карантина

15 апреля стало известно, что практически все торговые объекты, которые накануне открылись в Краснодаре, не соблюдают профилактические меры в период пандемии коронавируса

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с рядом послаблений. Например, в регионе разрешили возобновить работу автомоек самообслуживания, а также продовольственных ярмарок и рынков.

13 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. Он отметил, что дистанция между палатками должна составлять не менее 1,5 метров, а все продавцы обязаны быть в масках и перчатках.

14 апреля в краевом центре открылись пять ярмарок и три рынка. Однако через день стало известно, что все они снова закрылись, за исключением овощного рынка на Восточном обходе, 21.

Оказалось, во время объезда специалисты обнаружили на всех остальных точках нарушения требований Роспотребнадзора. Послее этого руководители торговых объектов решили закрыться до устранения всех недостатков. В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что на всех рынках и ярмарках по-прежнему можно продавать только плодоовощную продукцию и продукты питания. Все непродовольственные товары находятся под запретом.