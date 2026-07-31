В Краснодаре и Сочи задерживаются около 120 рейсов. Люди ждут до 18 часов
Почти 120 рейсов задержали в аэропортах Краснодара и Сочи после временных ограничений
Утром 31 июля в аэропортах Краснодара и Сочи вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры были связаны с угрозой атаки БПЛА. После снятия ограничений работа аэропортов возобновилась, однако в расписании образовались значительные сбои — суммарно изменения коснулись почти 118 рейсов.
В международном аэропорту Сочи ограничения действовали с 06:31 до 09:13. За это время расписание существенно изменилось: по данным онлайн-табло, 43 рейса задержаны на вылет, еще 46 — на прилет. Кроме того, отменили рейс A4-6119 из Минеральных Вод.
Задержки на вылет коснулись самолетов, следующих в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Казань, Сыктывкар, Орск, Саратов, Ижевск, Томск, Новосибирск, Салехард, Киров, Ставрополь, Тбилиси, Ереван, Ноябрьск, Стамбул и Анталью.
На прилет с опозданием прибудут воздушные суда из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сыктывкара, Кирова, Чебоксар, Тюмени, Ижевска, Владикавказа, Тбилиси, Грозного, Саратова, Антальи, Уфы, Магнитогорска, Оренбурга и Еревана.
Самой продолжительной оказалась задержка рейса авиакомпании «Победа» в Саратов. Самолет должен был отправиться еще 30 июля в 18:40, однако фактический вылет перенесли на 10:55 следующего дня. Общая продолжительность задержки превысила 15 часов.
Рейс из Антальи прибыл почти на 12 часов позже запланированного времени, а самолет из Уфы — с опозданием почти на шесть часов.
На момент написания новости в аэропорту Сочи снова ввели ограничения на выпуск и прием воздушных судов.
Полеты в Сочи и на юг России станут дольше:
В аэропорту Краснодара ограничения действовали с 06:48 до 09:33. После их отмены авиагавань постепенно возобновила работу, однако изменения в расписании также оказались значительными.
По состоянию на 10:30 задерживались 14 рейсов на вылет и 15 на прилет. На вылет перенесены рейсы в Анталью, Москву, Ереван, Стамбул, Сургут, Дубай и Казань.
Наиболее продолжительной стала задержка рейса в Анталью — почти 18 часов. Более чем на четыре часа были сдвинуты вылеты в Москву и Сургут.
На прилет позже расписания прибыли самолеты из Ставрополя, Антальи, Москвы (Внуково и Шереметьево), Сургута, Казани и Стамбула. Максимальное опоздание зафиксировано у рейса из Казани — больше пяти часов. Самолеты из Москвы и Сургута также прибыли более чем на четыре часа позже установленного времени.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса на онлайн-табло аэропортов и уточнять актуальную информацию непосредственно у авиакомпаний перед выездом в аэропорт.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00.