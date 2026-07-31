В Краснодаре и Сочи задерживаются около 120 рейсов. Люди ждут до 18 часов

Почти 120 рейсов задержали в аэропортах Краснодара и Сочи после временных ограничений

Утром 31 июля в аэропортах Краснодара и Сочи вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Меры были связаны с угрозой атаки БПЛА. После снятия ограничений работа аэропортов возобновилась, однако в расписании образовались значительные сбои — суммарно изменения коснулись почти 118 рейсов.

В международном аэропорту Сочи ограничения действовали с 06:31 до 09:13. За это время расписание существенно изменилось: по данным онлайн-табло, 43 рейса задержаны на вылет, еще 46 — на прилет. Кроме того, отменили рейс A4-6119 из Минеральных Вод.

Задержки на вылет коснулись самолетов, следующих в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Казань, Сыктывкар, Орск, Саратов, Ижевск, Томск, Новосибирск, Салехард, Киров, Ставрополь, Тбилиси, Ереван, Ноябрьск, Стамбул и Анталью.

На прилет с опозданием прибудут воздушные суда из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сыктывкара, Кирова, Чебоксар, Тюмени, Ижевска, Владикавказа, Тбилиси, Грозного, Саратова, Антальи, Уфы, Магнитогорска, Оренбурга и Еревана.

Самой продолжительной оказалась задержка рейса авиакомпании «Победа» в Саратов. Самолет должен был отправиться еще 30 июля в 18:40, однако фактический вылет перенесли на 10:55 следующего дня. Общая продолжительность задержки превысила 15 часов.

Рейс из Антальи прибыл почти на 12 часов позже запланированного времени, а самолет из Уфы — с опозданием почти на шесть часов.

На момент написания новости в аэропорту Сочи снова ввели ограничения на выпуск и прием воздушных судов.