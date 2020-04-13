На Кубани за сутки открыли 15 продовольственных ярмарок и рынков. Всего в регионе во время пандемии заработает 600 таких объектов
В Краснодарском крае после снятия запрета открылось 15 продовольственных ярмарок и рынков за сутки. По словам представителей администрации, все они соблюдают противоэпидемические требования
В Краснодарском крае ввели карантин 31 марта. Затем его продлили до 18 апреля, однако некоторые ограничения при этом ослабили. Например, в регионе разрешили открыться мойкам самообслуживания, а также продовольственным ярмаркам и рынкам.
13 апреля власти Краснодара сообщили, что в городе в ближайшее время собираются открыть 17 ярмарок и рынков.
А в пресс-службе администрации края рассказали, что после того, как губернатор снял запрет на работу продовольственных рынков и ярмарок, в регионе открылось 15 таких объектов, в том числе, три ярмарки выходного дня: в Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Мостовском районах.
В администрации подчеркнули, что решение о возобновлении работы ярмарок принимают главы городов и районов в соответствии с эпидемиологической ситуацией в муниципалитетах.
«Собственникам рынков и ярмарок выдаются предписания о необходимости соблюдения профилактических и противоэпидемических требований. После выполнения всех норм, направленных на безопасность посетителей, объект вправе осуществлять деятельность», — прокомментировал руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный.
Какие требования должны соблюдать собственники рынков и ярмарок?
- обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра;
- каждые 2 часа проветривать помещения и проводить уборку территорий и торгового оборудования с применением дезинфицирующих средств (их запас должен быть рассчитан не менее чем на 5 дней);
- изменять у персонала перед началом рабочего дня температуру;
- не привлекать к работе беременных, людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания.
Отмечается, что такие постановления получили собственники более 200 рынков и ярмарок. Всего в регионе свыше 600 объектов, реализующих продовольственные товары, которые в ближайшее время планируют начать работать.
Как писали Юга.ру, в России к 13 апреля зарегистрировали 18 тыс. 328 случаев коронавируса и 148 летальных исходов. В Краснодарском крае за последние сутки выявили 41 новый случай COVID-19. Всего в регионе зафиксировали 210 инфицированных человек. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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