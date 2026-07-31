Кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото dcstudio, сайт magnific.com
    © Фото dcstudio, сайт magnific.com

В Краснодарском крае почти 2 млн рублей направят на обучение чиновников работе с искусственным интеллектом

22 июля администрация Краснодарского края подвела итоги конкурса на проведение мероприятий по обучению госслужащих работе с нейросетями. Стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено из регионального бюджета.

Согласно документации, обучение пройдет в очном и дистанционном форматах. Участниками программы станут 48 госслужащих Кубани.

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Чиновникам расскажут о современных тенденциях развития искусственного интеллекта (ИИ), особенностях его внедрения в работу органов государственной власти, а также о правовых нормах, регулирующих использование подобных технологий. Отдельное внимание уделят практическому освоению нейросетей.

Также в стоимость контракта включены изготовление бейджей, блокнотов, ручек и сертификатов, которые вручат участникам после завершения обучения. В конкурсе участвовали всего два потенциальных исполнителя.

  • © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru
  • © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru
    © Скриншот с сайта zakupki.gov.ru

Как писали Юга.ру, для российских школьников разработали уроки ИИ-грамотности — любая школа страны может бесплатно использовать учебные материалы в формате дополнительного образования.

Деньги Искусственный интеллект Технологии Чиновники

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