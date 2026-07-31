Кубанских госслужащих обучат нейросетям почти за 2 млн рублей
В Краснодарском крае почти 2 млн рублей направят на обучение чиновников работе с искусственным интеллектом
22 июля администрация Краснодарского края подвела итоги конкурса на проведение мероприятий по обучению госслужащих работе с нейросетями. Стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено из регионального бюджета.
Согласно документации, обучение пройдет в очном и дистанционном форматах. Участниками программы станут 48 госслужащих Кубани.
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Чиновникам расскажут о современных тенденциях развития искусственного интеллекта (ИИ), особенностях его внедрения в работу органов государственной власти, а также о правовых нормах, регулирующих использование подобных технологий. Отдельное внимание уделят практическому освоению нейросетей.
Также в стоимость контракта включены изготовление бейджей, блокнотов, ручек и сертификатов, которые вручат участникам после завершения обучения. В конкурсе участвовали всего два потенциальных исполнителя.
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