В Краснодаре во время карантина открылись 8 ярмарок и рынков
В Краснодаре в середине апреля начали работать ярмарки и рынки. В регионе продолжает действовать режим карантина
Напомним, в Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин 31 марта. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили отрыться мойкам самообслуживания, а также продовольственным ярмаркам и рынкам.
Накануне мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. 13 апреля стало известно, что при соблюдении требований они смогут начать работу в «ближайшее время».
14 апреля в пресс-службе мэрии рассказали, что в городе открылись следующие рынки и ярмарки:
- Восточный рынок на улице Стасова, 161;
- Столичный рынок на Трудовой Славы, 9;
- Кооперативный рынок на Карасунской, 86.
- ярмарка на Восточном обходе, 21;
- ярмарка на Уральской, 168/1;
- ярмарка на Тюляева, 20;
- ярмарка на Уральской, 196/4;
- ярмарка на Сормовской, 177.
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15 апреля в городе планируют открыть еще шесть ярмарок. Всего их в городе 89. В пресс-службе администрации уточнили, что специалисты городского управления торговли продолжают объезжать рынки и контролировать соблюдение предпринимателями мер безопасности.
Посмотреть карту с актуальными данными по открытым торговым рядам можно здесь.
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