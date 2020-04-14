В Краснодаре во время карантина открылись 8 ярмарок и рынков

В Краснодаре в середине апреля начали работать ярмарки и рынки. В регионе продолжает действовать режим карантина

Напомним, в Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин 31 марта. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Например, власти разрешили отрыться мойкам самообслуживания, а также продовольственным ярмаркам и рынкам.

Накануне мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об условиях от Роспотребнадзора, при которых могут работать торговые ряды. 13 апреля стало известно, что при соблюдении требований они смогут начать работу в «ближайшее время».

14 апреля в пресс-службе мэрии рассказали, что в городе открылись следующие рынки и ярмарки: