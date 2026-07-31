Выйти из своего «панциря». В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Тайная жизнь креветки»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко
    © Коллаж из скриншотов фото, предоставленных Краснодарским музеем имени Коваленко

В Музейной кофейне Краснодара представят серию работ художницы Ирич, посвященную необычному образу креветки (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 1 августа открытие выставки художницы Ирич «Тайная жизнь креветки». Экспозиция включает серию из 10 живописных работ, в которых привычный образ морского обитателя превращается в инструмент для разговора о глубинах человеческой души, внутренних страхах и подсознательных желаниях.

Для Ирич креветка — вовсе не забавный персонаж, а своеобразное зеркало. Зрителю предлагают заглянут в черные глаза ракообразного и увидеть в них себя.

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В полотнах художницы переплетаются сюрреалистические образы, анималистика и символизм. В отдельных фрагментах работ угадываются элементы риджионализма. Это течение воспевает жизнь провинции, сельские пейзажи и традиционные ценности глубинки.

Основной материал авторки — акрил. За уникальную тематику Ирич окрестили «Матерью креветок», а ее произведения пополнили несколько частных коллекций по всей стране.

Выставка будет работать до 3 сентября в Музейной кофейне. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 31 июля в студии «Любовь и Голуби» пройдет однодневная выставка By the pool, посвященная британскому художнику Дэвиду Хокни.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Современное искусство

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