Выйти из своего «панциря». В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Тайная жизнь креветки»
В Музейной кофейне Краснодара представят серию работ художницы Ирич, посвященную необычному образу креветки (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 1 августа открытие выставки художницы Ирич «Тайная жизнь креветки». Экспозиция включает серию из 10 живописных работ, в которых привычный образ морского обитателя превращается в инструмент для разговора о глубинах человеческой души, внутренних страхах и подсознательных желаниях.
Для Ирич креветка — вовсе не забавный персонаж, а своеобразное зеркало. Зрителю предлагают заглянут в черные глаза ракообразного и увидеть в них себя.
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В полотнах художницы переплетаются сюрреалистические образы, анималистика и символизм. В отдельных фрагментах работ угадываются элементы риджионализма. Это течение воспевает жизнь провинции, сельские пейзажи и традиционные ценности глубинки.
Основной материал авторки — акрил. За уникальную тематику Ирич окрестили «Матерью креветок», а ее произведения пополнили несколько частных коллекций по всей стране.
Выставка будет работать до 3 сентября в Музейной кофейне. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.
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