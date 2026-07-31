Выйти из своего «панциря». В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Тайная жизнь креветки»

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 1 августа открытие выставки художницы Ирич «Тайная жизнь креветки». Экспозиция включает серию из 10 живописных работ, в которых привычный образ морского обитателя превращается в инструмент для разговора о глубинах человеческой души, внутренних страхах и подсознательных желаниях.

Для Ирич креветка — вовсе не забавный персонаж, а своеобразное зеркало. Зрителю предлагают заглянут в черные глаза ракообразного и увидеть в них себя.