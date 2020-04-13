Сельхозрынки в Адыгее не стали открывать из-за невыполнения санитарных норм

Роспотребнадзор Адыгеи 13 апреля не согласовал открытие рынков, так как там не выполнили все санитарные требования на фоне коронавируса

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и поражает пищеварительную и дыхательную системы. О вирусе стало известно в декабре, а к 13 апреля были заражены 1 млн 876 человек в 185 странах мира. С конца марта в Адыгее начали вводить ограничения: в республике закрыли спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры. Со временем список расширился — прекратили работу ярмарки выходного дня и рынки. С 3 апреля в регионе людям запретили покидать места проживания без особой причины.

С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. С 13 апреля планировалось открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. Заместитель премьер-министра Адыгеи Вячеслав Сапиев 13 апреля на заседании регионального оперштаба сообщил, сейчас с прокуратурой республики ведется работа по согласованию стандарта работ выполнения мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Только при условии выполнения определенных санитарно-эпидемиологических требований рынки смогут работать. Так, по данным Роспотребнадзора, городские рынки пока не готовы к открытию, об этом 13 апреля сообщил руководитель регионального управления ведомства Сергей Завгородний. О дате открытия пока не сообщается. «В Адыгее определен перечень предприятий, которые смогут в ближайшее время восстановить свою деятельность. Но откроются они только после выполнения всех требований Роспотребнадзора», — уточнили в пресс-службе главы Адыгеи. Сейчас эпидситуация остается напряженной, поэтому адекватно обстановке должны быть приняты и решения по действию ограничительных мер.