87 автозаправок работают в Краснодаре 31 июля: актуальная информация о наличии топлива

На сегодняшний день топливо распределено следующим образом:

31 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что утром в пятницу в городе работают 87 АЗС. Еще 16 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

Кризис отступил, но не закончился:

Заправиться можно на станциях различных сетей города.

АЗС «Роснефть» работают на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, а также на трассе Краснодар — Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина.

АЗС «Лукойл» открыты на Тургенева, Захарова, Сормовской, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Коммунаров, Ставропольской, на Ростовском шоссе, Западном обходе, Мирном проезде, Проспекте Чекистов, а также возле станицы Старокорсунской.

АЗС «Газпром» принимают автомобилистов на Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, на Ростовском и Ейском шоссе.

АЗС «Газпромнефть» работают на Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, 1-й Дорожной, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова, Ялтинской, Западном обходе, а также на трассе Краснодар — Кропоткин в обоих направлениях возле хутора Ленина.

АЗС Rusoil открыты на Дальней, Бабушкина, Селезнёва, Уральской, Дзержинского, Пластунской и Ростовском шоссе.

Также топливо доступно на следующих станциях:

«Татнефть» — Ростовское шоссе;

— Ростовское шоссе; VP — возле поселка Индустриального;

— возле поселка Индустриального; «СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе;

— Мачуги и Ростовское шоссе; Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская;

— Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская; «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход;

— Дзержинского, Солнечная и Восточный обход; Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан;

— 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан; КТК — Александра Покрышкина;

— Александра Покрышкина; «Ирбис» — Степана Разина;

— Степана Разина; PNB — Монтажников и Шевченко;

— Монтажников и Шевченко; «Сивнеть» — Уральская;

— Уральская; «Партнер» — Уральская;

— Уральская; «ОПТИ» — Красных Партизан;

— Красных Партизан; Petrol — 70-летия Октября.

Городские власти напоминают, что ситуация с наличием топлива и работой АЗС может меняться в течение дня. На некоторых заправках заправляют только в баки автомобилей.