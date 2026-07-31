87 автозаправок работают в Краснодаре 31 июля: актуальная информация о наличии топлива

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре выросло число работающих АЗС

31 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в пятницу в городе работают 87 АЗС. Еще 16 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 закрыты на ремонт.

На сегодняшний день топливо распределено следующим образом:

  • бензин АИ-92 доступен на 77 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 71 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 15 АЗС;
  • дизельное топливо — на 71 АЗС.

Кризис отступил, но не закончился:

Заправиться можно на станциях различных сетей города.

АЗС «Роснефть» работают на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной, Ростовском шоссе, а также на трассе Краснодар — Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина.

АЗС «Лукойл» открыты на Тургенева, Захарова, Сормовской, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Коммунаров, Ставропольской, на Ростовском шоссе, Западном обходе, Мирном проезде, Проспекте Чекистов, а также возле станицы Старокорсунской.

АЗС «Газпром» принимают автомобилистов на Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, на Ростовском и Ейском шоссе.

АЗС «Газпромнефть» работают на Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, 1-й Дорожной, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова, Ялтинской, Западном обходе, а также на трассе Краснодар — Кропоткин в обоих направлениях возле хутора Ленина.

АЗС Rusoil открыты на Дальней, Бабушкина, Селезнёва, Уральской, Дзержинского, Пластунской и Ростовском шоссе.

Также топливо доступно на следующих станциях:

  • «Татнефть» — Ростовское шоссе;
  • VP — возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе;
  • Teboil — Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан и Новороссийская;
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход;
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан;
  • КТК — Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» — Степана Разина;
  • PNB — Монтажников и Шевченко;
  • «Сивнеть» — Уральская;
  • «Партнер» — Уральская;
  • «ОПТИ» — Красных Партизан;
  • Petrol — 70-летия Октября.

Городские власти напоминают, что ситуация с наличием топлива и работой АЗС может меняться в течение дня. На некоторых заправках заправляют только в баки автомобилей.

Как писали Юга.ру, Росстат сообщил, что цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

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