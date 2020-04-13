Власти Краснодара рассказали, когда откроют рынки и ярмарки

Президент России Владимир Путин объявил с 28 марта нерабочие дни и рекомендовал жителям оставаться дома. После этого по всей стране начали закрывать общественные места, однако на Кубани продолжили работать ярмарки выходного дня. Спустя пару дней власти все-таки закрыли розничные магазины, ярмарки, рынки и другие. 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин, который продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями.

Накануне Евгений Превышов выпустил видеообращение к краснодарцам, в котором рассказал, когда откроются 70 ярмарок и 3 рынка. Для этого их владельцы должны подготовить помещения и провести инструктаж сотрудников. При нарушении санитарных требований ярмарку или рынок Роспотребнадзор закроет на срок от 45 до 90 дней. По словам Первышова, они еще не получили ни одной заявки для возобновления работы от собственников рынков или ярмарок.

«По каждому заявлению мы проведем комиссионную проверку, и только после этого будем выдавать разрешение на открытие», — заявил глава города.

При этом он отметил, что торговать можно будет только плодоовощной продукцией и продуктами питания. Непродовольственные товары все еще нельзя продавать. Основные требования Роспотребнадзора для открытия рынков и ярмарок: