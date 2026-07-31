Жительница Краснодара отдала мошенникам более 7 млн рублей и пожаловалась на бездействие следствия

Краснодарский край

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  • © Фото Master1305, ru.freepik.com
    © Фото Master1305, ru.freepik.com

Жительница Краснодара заявила, что после хищения более 7 млн рублей расследование ее дела затянулось

30 июля жительница Краснодара сообщила «Осторожно, новости», что в июле 2025 года ей позвонили мошенники под видом курьеров и выманили код из СМС. Затем с ней связался якобы представитель Центробанка, убедивший девушку, что аккаунт на «Госуслугах» взломан.

Действуя по указаниям злоумышленников, жительница Краснодара передала им со своих счетов около 5 млн рублей накоплений, оформила на себя кредиты, перевела их в криптовалюту и отдала курьеру еще более 2 млн рублей.

Более 120 случаев:

По ее словам, сначала в отделе полиции Прикубанского округа УМВД по Краснодару ей отказали в возбуждении уголовного дела. Когда уголовное дело все же возбудили, истек срок хранения видео с курьером.

Жительница утверждает, что назначенный следователь за весь год не провел очную ставку и допросы, не запросил данные о задержанных в регионе курьерах, а позже перестал выходить на связь.

Жалобы в прокуратуру и Следственный комитет РФ результатов также не принесли. Сейчас девушка вынуждена самостоятельно выплачивать взятые для мошенников кредиты и добивается возобновления дела.

Как писали Юга.ру, краснодарка отдала 3 млн рублей нигерийцу, который выдал себя за Серкана Болата из турецкого сериала.

Деньги Краснодар Мошенничество Преступления

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