В России из-за коронавируса перенесли на осень всероссийские проверочные работы для школьников

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр просвещения России Сергей Кравцов 17 апреля сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ для школьников на начало следующего учебного года

Напомним, в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса 17 марта объявили, что во всех школах региона продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. Позже в министерстве образования края продлили каникулы до 12 апреля.

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Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, осталась возможность проведения пробных занятий. 11 апреля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которогому с 13 апреля все школы Кубани перешли на дистанционный формат обучения.

17 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников переносятся на началого следующего учебного года.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — процитировал Кравцова ТАСС.

Министр напомнил, что проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-8 и 10-11 классов.

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«Это абсолютно правильная идея. Сейчас все страдают из-за коронавирусной инфекции. Поэтому идея хорошая. Дети вернутся в школу, вернутся в свои классы. Хорошо подготовятся к своей обязательной программе по сдаче контрольных работ. Все контрольные мероприятия можно будет провести, и в этом плане все абсолютно верно», — заявил депутат.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проверяют знания школьников по определенному предмету. ВПР появились в 2015 году, сначала в качестве эксперимента для 4-х классов. Постепенно их стали распространять и на учащихся старших классов.

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