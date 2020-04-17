В России из-за коронавируса перенесли на осень всероссийские проверочные работы для школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов 17 апреля сообщил о переносе Всероссийских проверочных работ для школьников на начало следующего учебного года

Напомним, в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса 17 марта объявили , что во всех школах региона продлят каникулы и введут свободное посещение, которое распространится и на детские сады. Позже в министерстве образования края продлили каникулы до 12 апреля.

Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, осталась возможность проведения пробных занятий. 11 апреля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которогому с 13 апреля все школы Кубани перешли на дистанционный формат обучения.

17 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников переносятся на началого следующего учебного года.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — процитировал Кравцова ТАСС.

Министр напомнил, что проверочные работы должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-8 и 10-11 классов.