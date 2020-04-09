Из-за коронавируса в 2020 году отменили ОГЭ по выбору. Школьники сдадут два экзамена вместо четырех

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В 2020 году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) из-за пандемии коронавируса

18 марта из-за ускорения темпов распространения коронавируса кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение. Потом начались весенние каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля. Позже стало известно, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен (ОГЭ) перенесли на две недели позже.

Читайте также:

Сейчас на Кубани официально объявлены каникулы, однако многие школы тестируют дистанционный формат обучения со школьниками.

Минпросвещения 8 апреля опубликовало информацию о том, что выпускники девятых классов должны будут в очном режиме сдать ОГЭ по двум предметам.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев 9 апреля подтвердил эту информацию, сообщил ТАСС.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», — заявил Музаев.

Читайте также:

Он объяснил это решение тем, что из-за сокращения количества экзаменов до двух — по русскому языку и математике — уменьшится количество пунктов проведения экзамена и количество дней сдачи экзаменов, написал RT.

Ранее Юга.ру публиковали рекомендации Роспотребнадзора о том, как как организовать дома рабочее место для школьных занятий во время карантина.

Коронавирус Образование Школа Школьники

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сочинский университет прокомментировал дело о взятках, которые преподаватели брали за несуществующие занятия
Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая заключенных и студентов
Из-за коронавируса в 2020 году отменили ОГЭ по выбору. Школьники сдадут два экзамена вместо четырех
Центр помощи диким животным попросил помочь со сбором денег, чтобы выкупить львицу у сочинского фотографа
В Краснодаре снова прогнозируют заморозки до -6 °С
На Кубани умерли еще два зараженных коронавирусом, один из них — в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на портале