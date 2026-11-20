Погода в Краснодаре и крае: в выходные на регион обрушатся ливни с грозами и ветром до 20 м/с
В субботу и воскресенье на Кубани прогнозируют сильные дожди с грозами, шквалистый ветер до 20 м/с и риск подтоплений из-за подъема уровня рек
Краснодарский ЦГМС сообщил, что вечером и до конца суток 21 ноября, а также в воскресенье, 22 ноября, в регионе прогнозируют сильные дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с.
Из-за осадков на малых реках бассейна реки Кубань в юго-западной части края и на реках Черноморского побережья (на участке от Анапы до Магри) ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.
В Новороссийске ливень затопил улицы и подъезды:
Температура воздуха по краю ночью составит 5–10 °C, днем потеплеет до 15 °C. В горных районах в течение суток — 2–7 °C. На Черноморском побережье ночью будет 9–14 °C, днем воздух прогреется до 17 °C.
В Краснодаре в субботу ожидается пасмурная погода, а в воскресенье город накроет ливень с грозой. Температура воздуха ночью — 8–10 °C, днем — 14–16 °C.
Как писали Юга.ру, Краснодар станет самым теплым крупным городом России предстоящей зимой.