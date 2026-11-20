В субботу и воскресенье на Кубани прогнозируют сильные дожди с грозами, шквалистый ветер до 20 м/с и риск подтоплений из-за подъема уровня рек

Краснодарский ЦГМС сообщил, что вечером и до конца суток 21 ноября, а также в воскресенье, 22 ноября, в регионе прогнозируют сильные дожди с грозами и порывами ветра до 20 м/с.

Из-за осадков на малых реках бассейна реки Кубань в юго-западной части края и на реках Черноморского побережья (на участке от Анапы до Магри) ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.