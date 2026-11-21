Лекция о текстиле и викингах, швейная мастерская и диджей-сет: в Краснодаре пройдет гаражная распродажа
В краснодарском экоцентре 22 ноября состоится гаражная распродажа с развлекательной программой (0+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 22 ноября гаражную распродажу совместно с радиопрограммой «Варвара в Краснодаре».
Гостей ждет обмен одеждой, обувью, книгами и растениями, на который можно принести вещи в хорошем состоянии и забрать понравившиеся. Кроме того, на распродаже представят винтаж, одежду от местных стилистов и украшения.
Развлекательная программа:
- с 12:00 до 18:00 — акция «Носить нельзя выбрасывать». Это открытая швейная мастерская, куда можно принести любую вещь и под руководством мастерицы самостоятельно привести ее в порядок;
- с 13:00 — диджей-сет от DJ Yaga (Анастасия Кузнецова);
- с 13:00 до 14:00 — лекция «Апсайклинг — самый креативный способ приобщиться к устойчивой моде». Стилист Юлия Аносова расскажет о вторичном использовании одежды. Можно принести вещи для апсайклинга;
- с 16:30 до 17:00 — лекция «Шекспир бы это не выбросил» писательницы Веры Тихоновой. Она расскажет, почему раньше текстиль был ценным, сколько шили одну льняную рубаху и почему без женского труда викинги не смогли бы уплыть в море;
- с 17:00 до 17:30 — лекция «За кулисами моды: от сценического костюма до собственных коллекций» стилиста Анны Хорош. Гости узнают о мире сценического костюма, о работе с известными артистами, о том, как создаются образы и другое;
От Древнего мира до современности:
Также с 17:30 до 18:00 пройдет музыкальный квартирник.
Гаражная распродажа состоится 22 ноября в экоцентре «Чистая среда» на улице Одесской, 48в. Вход свободный. Подробности можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, 29 ноября в Краснодаре состоится «Последний ужин Романовых».