Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 22 ноября гаражную распродажу совместно с радиопрограммой «Варвара в Краснодаре».

Гостей ждет обмен одеждой, обувью, книгами и растениями, на который можно принести вещи в хорошем состоянии и забрать понравившиеся. Кроме того, на распродаже представят винтаж, одежду от местных стилистов и украшения.

Развлекательная программа: