Минюст объявил иноагентом телеграм-канал депутата гордумы Краснодара от КПРФ Александра Сафронова
20 ноября Минюст признал иноагентом канал «Красный темник» депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова. Как ведомство объяснило решение?
20 ноября Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него включили информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)», который ведет депутат городской думы Краснодара от КПРФ.
В Минюсте заявили, что ресурс «распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также об избирательной системе страны».
Кроме того, по версии ведомства, канал призывал участвовать в несанкционированных акциях и митингах и распространял материалы иностранных агентов.
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Также в реестр включили: проект «Перезагрузка 2026», новостной канал «Бюро», журналистку Елену Барышеву, философа Марину Быкову, активиста Максима Максименко, блогера Сергея Матвеева, известного как «Иоганн Себастьян», журналиста Сергея Панова.
Александру Сафронову 42 года. В 2006 году он с отличием окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». После университета до 2018 года работал в КубГАУ. В 2014 году стал помощником депутата Госдумы от КПРФ, а также секретарем Краснодарского городского комитета партии. С 2018 года занимает пост секретаря краевого комитета КПРФ.
Сейчас Сафронов — депутат городской думы Краснодара от КПРФ. В 2025 году он участвовал в выборах губернатора Краснодарского края в качестве кандидата от партии.
Как писали Юга.ру, КПРФ заявила о фальсификации выборов в Краснодарском крае.