В Минюсте заявили, что ресурс «распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, а также об избирательной системе страны». Кроме того, по версии ведомства, канал призывал участвовать в несанкционированных акциях и митингах и распространял материалы иностранных агентов.

Также в реестр включили: проект «Перезагрузка 2026», новостной канал «Бюро», журналистку Елену Барышеву, философа Марину Быкову, активиста Максима Максименко, блогера Сергея Матвеева, известного как «Иоганн Себастьян», журналиста Сергея Панова.

Александру Сафронову 42 года. В 2006 году он с отличием окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». После университета до 2018 года работал в КубГАУ. В 2014 году стал помощником депутата Госдумы от КПРФ, а также секретарем Краснодарского городского комитета партии. С 2018 года занимает пост секретаря краевого комитета КПРФ.



Сейчас Сафронов — депутат городской думы Краснодара от КПРФ. В 2025 году он участвовал в выборах губернатора Краснодарского края в качестве кандидата от партии.