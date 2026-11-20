В горах Сочи начнут следить за наличием зимних шин у автомобилистов

19 ноября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что во время зимнего сезона в горный кластер будет ограничен въезд на автомобиле на летней резине. Решение обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Для контроля наличия зимних шин на трассах установят дополнительные пункты ДПС.

На территории горных курортов будут размещены дорожные знаки, предупреждающие об эвакуации транспорта, припаркованного с нарушением ПДД. Власти курорта отметили, что такие автомобили не только создают пробки, но и мешают снегоуборочным машинам.