В горы Сочи зимой не пустят автомобили без зимней резины
В горах Сочи начнут следить за наличием зимних шин у автомобилистов
19 ноября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что во время зимнего сезона в горный кластер будет ограничен въезд на автомобиле на летней резине. Решение обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Для контроля наличия зимних шин на трассах установят дополнительные пункты ДПС.
На территории горных курортов будут размещены дорожные знаки, предупреждающие об эвакуации транспорта, припаркованного с нарушением ПДД. Власти курорта отметили, что такие автомобили не только создают пробки, но и мешают снегоуборочным машинам.
Также в тестовом режиме в Сочи будет организовано одностороннее движение по улице Березовой и левый поворот с улицы Эстонской на Листопадную.
Кроме того, власти усилят контроль водителей велосипедов, мотоциклов, электросамокатов и других СИМ.
Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что на дорогах Краснодарского края с начала года погибли 456 человек.