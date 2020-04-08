Минобразования Кубани открыло горячие линии по дистанционному обучению на карантине

Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. Потом там начались каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.

Министр образования Кубани Елена Воробьева 28 марта рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Планируется, что сами онлайн-уроки будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут займет самостоятельная работа с учебником/материалом и т.п. (всего урок будет длиться около получаса). Также среди нововведений — формат оценки зачет/не зачет по ряду предметов. Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий.



Позже в министерстве сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий. Сроки же дистанционного обучения зависят от ситуации с коронавирусом.