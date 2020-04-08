Минобразования Кубани открыло горячие линии по дистанционному обучению на карантине
В минобразования Краснодарского края открыли несколько горячих линий для консультирования по вопросам работы школ, колледжей и техникумов, обучающих учеников дистанционно
Напомним, 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса. Потом там начались каникулы, которые Минпросвещения собиралось продлить до 12 апреля.
Министр образования Кубани Елена Воробьева 28 марта рассказала, что после каникул школы края перейдут на дистанционное обучение. Планируется, что сами онлайн-уроки будут длиться по 15-20 минут, еще 10-15 минут займет самостоятельная работа с учебником/материалом и т.п. (всего урок будет длиться около получаса). Также среди нововведений — формат оценки зачет/не зачет по ряду предметов. Педагоги в свою очередь должны будут пройти обучающие вебинары по использованию дистанционных образовательных технологий.
Позже в министерстве сообщили, что школьные каникулы в крае продлены до 12 апреля. Однако с 6 по 12 апреля, на усмотрение руководства школ, остается возможность проведения пробных занятий. Сроки же дистанционного обучения зависят от ситуации с коронавирусом.
Читайте также:
Консультацию по вопросам работы образовательных учреждений в период карантина можно получить по следующим номерам краевого минобразования:
- 8(961)581-90-68, 8(861)298-25-91 — для общеобразовательных организаций;
- 8(905)471-55-93, 8(861)298-25-67 — для организаций среднего профессионального образования;
- 8(967)654-35-53, 8(861)232-29-45 — горячая линия методической поддержки учителей;
- 8(967)654-66-65, 8(861)260-27-54 — по вопросам технического сопровождения;
- 8(918)069-65-86 — по вопросам государственной итоговой аттестации девятиклассников;
- 8(918)189-99-02 — по вопросам государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников и сдачи ЕГЭ.
Читайте также:
В ведомстве отметили, что также горячие линии организованы в каждом муниципальном образовании. Номера их телефонов размещены на официальных сайтах местных органов управления.
Кроме того, действуют горячие линии Минпросвещения РФ:
- 8(495)984-89-19 — для региональных органов управления образования и директоров школ%
- 8-800-200-91-85 — для учителей и родителей;
- 8(977)978-29-69 — по вопросам среднего профессионального образования.
По другим вопросам работает единая горячая линия оперативного штаба по номеру 8-800-707-07-11. Специалисты при необходимости переведут на номера специализированных служб любого краевого ведомства.
Все материалы по теме: