На Кубани перенесли сроки приема документов в детские сады из-за коронавируса

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани 24 марта муниципалитетам порекомендовали начать прием документов позже из-за распространения коронавируса

Такая мера связана с действием режима повышенной готовности в крае. В департаменте информатизации и связи региона рекомендовали начать прием заявлений в МФЦ, постановку на учет и зачисление детей в детские сады на 2020-2021 год не ранее 15 мая.

Читайте также:

Письмо департамента о переносе сроков направили во все муниципалитеты, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края. Кроме того, с 24 марта принимать документы от граждан в МФЦ будут только по предварительной записи. Записаться можно через единый портал многофункциональных центров e-mfc.ru.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 495 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы на Кубани. На момент публикации новости известно о 395,6 тыс. зараженных в мире. Умерли более 17,2 тыс. человек, выздоровели 103,3 тыс. зараженных.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Читайте также:

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Дети Детские сады Коронавирус

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Возможность выдачи и приема наличных сохранится». ЦБ разъяснил рекомендацию про ограничение выдачи наличных в банкоматах
В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети
Из аэропорта Краснодара начал ездить автоэкспресс к Черному морю
Регионам РФ рекомендовали закрыть кинотеатры, клубы и запретить кальяны в заведениях
Призрак в короне и вирус в телевизоре. Сочинские художники посвятили коронавирусу картину и граффити
Олимпиаду-2020 в Токио перенесли из-за коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале