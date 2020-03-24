На Кубани перенесли сроки приема документов в детские сады из-за коронавируса

Такая мера связана с действием режима повышенной готовности в крае. В департаменте информатизации и связи региона рекомендовали начать прием заявлений в МФЦ, постановку на учет и зачисление детей в детские сады на 2020-2021 год не ранее 15 мая.

Письмо департамента о переносе сроков направили во все муниципалитеты, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края. Кроме того, с 24 марта принимать документы от граждан в МФЦ будут только по предварительной записи. Записаться можно через единый портал многофункциональных центров e-mfc.ru.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 495 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы на Кубани. На момент публикации новости известно о 395,6 тыс. зараженных в мире. Умерли более 17,2 тыс. человек, выздоровели 103,3 тыс. зараженных.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)