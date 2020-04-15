На Кубани подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. В России к 15 апреля зарегистрировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 28 человек. Всего вирус выявили у 24 тыс. 490 человек в 84 регионах России.

По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, в регионе за сутки COVID-19 нашли у 24 человек: 12 человек в Краснодаре, 4 — в Сочи и 3 — в Кореновске, по одному случаю зафиксировали в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской.