На Кубани подтвердили 24 новых случая заражения COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 15 апреля коронавирус за сутки диагностировали у 24 человек

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. В России к 15 апреля зарегистрировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 28 человек. Всего вирус выявили у 24 тыс. 490 человек в 84 регионах России.

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По данным кубанского оперштаба по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса, в регионе за сутки COVID-19 нашли у 24 человек: 12 человек в Краснодаре, 4 — в Сочи и 3 — в Кореновске, по одному случаю зафиксировали в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской.

Возраст пациентов — от 4 до 76 лет. Также сообщается, что 5-летний пациент находится в Краснодаре, 4-летний — в Сочи и 13-летний — в Кореновске. Все заболевшие ранее контактировали с зараженными. 11 инфицированных находятся в тяжелом состоянии: 4 — в инфекционной больнице № 2 Сочи, 6 — в краснодарской СКИБ, 1 — в Лабинской ЦРБ. В состоянии средней тяжести — 99 человек. Выздоровели уже 40 пациентов, их выписали.

Всего в крае зарегистрировали 239 инфицированных, один мужчина и две женщины скончались. К 15 апреля в медучреждения Кубани обратилась 1 тыс. 28 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 168 детей. В стационарах находятся 424 пациента, из них 67 детей. Дома наблюдаются 3 тыс. 298 жителей.

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В обсерваторах изолировали 215 человек: 41 — в Краснодаре, 169 — в Сочи, 5 — в станице Голубицкой. Их состояние в норме. Всего Роспотребнадзор провел 21 тыс. 242 исследования на COVID-19, лаборатории минздрава — 15 тыс. 684, в том числе 2 тыс. 117 за последние сутки.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

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