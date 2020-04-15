В России число больных коронавирусом увеличилось до 24,4 тыс. человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В России к 15 апреля за сутки диагностировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус, или COVID-19, — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19.

Ко 2 апреля число зараженных вирусом достигло 1 млн человек во всем мире, к 9 апреля этот показатель превысил 1,5 млн, а к 15 апреля заразились уже более 2 млн человек. Кроме того, 10 апреля стало известно, что от COVID-19 умерли более 100 тыс. инфицированных.

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Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 15 апреля в своих соцсетях объявил, что за сутки COVID-19 выявили у 3 тыс. 388 человек в 84 регионах РФ. Умерли 28 больных, а из больниц выписали 292 пациента.

Больше всего заболевших в Москве (1 тыс. 774) и Московской области (272), а также в Мурманской области (137), где произошла вспышка заболевания на стройке «Новатэка». В регионах юга и Северного Кавказа за сутки выявили 159 случаев: в Ингушетии заболели 56 человек, в Чечне — 41, еще 24 — в Краснодарском крае. На Ставрополье вирус диагностировали у 20 человек, в Карачаево-Черкесии — 7, еще 6 случаев выявили в Ростовской области и 5 — в Дагестане. В Крыму заразились 2 человека плюс 1 в Севастополе.

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Всего в России известно о 24 тыс. 490 зараженных COVID-19 в 82 регионах. За все время 198 человек умерли, 1 тыс. 986 пациентов выздоровели.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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