Суд в Туапсе оштрафовал двух местных жителей за нарушение карантина до того, как за это разрешили штрафовать

Двух жителей Туапсе 2 апреля оштрафовали за отсутствие спецпропусков на транспорт, которые стали обязательными в регионе с 3 апреля. За них вступилась прокуратура

Напомним, в Краснодарском крае с вечера 31 марта действует карантинный режим, который продлится как минимум до 18 апреля. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), предполагающим многотысячные штрафы.

Проверкой и задержанием нарушителей на Кубани занимаются мобильные группы, в каждую входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и дружинники.

Во время действия карантина жители региона могут передвигаться на транспорте только при наличии спецпропуска. В разных населенных пунктах Краснодарского края 2 и 3 апреля возникли очереди за получением спецпропусков. Обязательным наличие пропусков стало с 3 апреля.

Однако 2 апреля двум жителям Туапсе — Денису Денисову и Акопу Авджяну — выписали протокол за отсутствие спецпропусков.

Житель Туапсе Денис Денисов работает в такси. 2 апреля мужчина ехал на вызов из Туапсе в село Индюк, и его остановили сотрудники полиции. Мужчина утверждает, что об ограничении движения не знал. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что предоставил полицейским лицензию и другие документы, подтверждающие, что он работает в такси. «Мне сообщили, что введен карантин, и я не имею права выходить на работу. Спецпропуска еще не ввели тогда», — объяснил Денисов. Второй оштрафованный туапсинец, Акоп Авджян, рассказал журналисту портала Юга.ру, что 2 апреля ехал на машине в аптеку за лекарствами, которые были заказаны еще до введения карантина, чек о покупке мужчина сохранил. Его также остановили и выписали протокол.

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Судебное заседание в отношении туапсинцев состоялось уже 5 апреля. Защитать интересы мужчин в суде вызвался правозащитник Евгений Витишко, однако его в здание Туапсинского горсуда не пустили. Сам Авджян без юриста решил не заходить. В итоге заседание прошло за закрытой дверью без обвиняемых.

По почте мужчине прислали уведомление об административном штрафе в размере 15 тыс. рублей. Такой же штраф выписали и Денису Денисову. Позже Авджян получил от туапсинской прокуратуры письмо с сообщением о том, что ведомство собирается обжаловать приговор суда.

Прокуратура настаивала, что судья Сергей Еременко применил нормы закона, не вступившие силу на момент составления протоколов, сообщил 14 апреля «Кавказский узел».

Издание привело текст протеста от 10 апреля, в котором говорится, что «норма постановления губернатора Краснодарского края № 189 от 1 апреля, указанная судом в мотивировочной части решения, не вступила в силу на момент составления сотрудником ОМВД России по Туапсинскому району протокола об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП России)». Портал Юга.ру 15 апреля обратился за комментарием в пресс-службу Туапсинского горсуда, однако там ответили, что все обращения ведомство рассматривает после получения официального запроса (ответ на него должен будет поступить в течение семи рабочих дней). В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в течение дня не ответили на звонки журналиста.