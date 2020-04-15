Суд в Туапсе оштрафовал двух местных жителей за нарушение карантина до того, как за это разрешили штрафовать
Двух жителей Туапсе 2 апреля оштрафовали за отсутствие спецпропусков на транспорт, которые стали обязательными в регионе с 3 апреля. За них вступилась прокуратура
Напомним, в Краснодарском крае с вечера 31 марта действует карантинный режим, который продлится как минимум до 18 апреля. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), предполагающим многотысячные штрафы.
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Проверкой и задержанием нарушителей на Кубани занимаются мобильные группы, в каждую входят сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и дружинники.
Во время действия карантина жители региона могут передвигаться на транспорте только при наличии спецпропуска. В разных населенных пунктах Краснодарского края 2 и 3 апреля возникли очереди за получением спецпропусков. Обязательным наличие пропусков стало с 3 апреля.
Однако 2 апреля двум жителям Туапсе — Денису Денисову и Акопу Авджяну — выписали протокол за отсутствие спецпропусков.
Житель Туапсе Денис Денисов работает в такси. 2 апреля мужчина ехал на вызов из Туапсе в село Индюк, и его остановили сотрудники полиции. Мужчина утверждает, что об ограничении движения не знал. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что предоставил полицейским лицензию и другие документы, подтверждающие, что он работает в такси.
«Мне сообщили, что введен карантин, и я не имею права выходить на работу. Спецпропуска еще не ввели тогда», — объяснил Денисов.
Второй оштрафованный туапсинец, Акоп Авджян, рассказал журналисту портала Юга.ру, что 2 апреля ехал на машине в аптеку за лекарствами, которые были заказаны еще до введения карантина, чек о покупке мужчина сохранил. Его также остановили и выписали протокол.
Судебное заседание в отношении туапсинцев состоялось уже 5 апреля. Защитать интересы мужчин в суде вызвался правозащитник Евгений Витишко, однако его в здание Туапсинского горсуда не пустили. Сам Авджян без юриста решил не заходить. В итоге заседание прошло за закрытой дверью без обвиняемых.
По почте мужчине прислали уведомление об административном штрафе в размере 15 тыс. рублей. Такой же штраф выписали и Денису Денисову.
Позже Авджян получил от туапсинской прокуратуры письмо с сообщением о том, что ведомство собирается обжаловать приговор суда.
Прокуратура настаивала, что судья Сергей Еременко применил нормы закона, не вступившие силу на момент составления протоколов, сообщил 14 апреля «Кавказский узел».
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Издание привело текст протеста от 10 апреля, в котором говорится, что «норма постановления губернатора Краснодарского края № 189 от 1 апреля, указанная судом в мотивировочной части решения, не вступила в силу на момент составления сотрудником ОМВД России по Туапсинскому району протокола об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП России)».
Портал Юга.ру 15 апреля обратился за комментарием в пресс-службу Туапсинского горсуда, однако там ответили, что все обращения ведомство рассматривает после получения официального запроса (ответ на него должен будет поступить в течение семи рабочих дней).
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в течение дня не ответили на звонки журналиста.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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