На жителя Кубани составили протокол за то, что вез к врачу беременную жену. Но суд его отменил

Житель Крымска добился отмены протокола за то, что вез беременную жену к врачу во время карантина

Карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску , выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства.

Жительница Крымска рассказала, что на ее мужа составили протокол 3 апреля, когда они ехали на своем автомобиле к врачу.

«Мы попали в ДТП. После этого сотрудник у нас попросил спецпропуск, мы сказали, что у нас нет пропуска на автомобиль. Он спросил: "Куда вы едете?" Я сказала, что в женскую консультацию, так как состою на учете по беременности, и предоставила ему заключение от своего врача о том, что прохожу лечение на дневном стационаре. Кондратьев сказал же, что люди могут выезжать в экстренных случаях. На что он мне сказал, что это не экстренно и выписал протокол», — рассказала женщина изданию «Такие дела».

Мужчине вменили нарушение ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему грозило от 15 до 40 тыс. рублей штрафа.

Вечером 8 апреля состоялся суд, который аннулировал протокол.

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что властям важно не штрафовать граждан, а добиться порядка. А юристы запустили горячую линию по защите от необоснованного административного преследования во время карантина.