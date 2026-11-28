В Краснодаре фотограф покажет город сквозь невидимые границы: стекла, зеркала и шторы (0+)

Фотограф ловит повседневность в отражениях автомобильных зеркал, за полупрозрачными шторами, сквозь оконные стекла. Эти простые преграды работают как фильтры — привычная реальность в них искажается. Свет и тень добавляют свои эффекты: каждый кадр выглядит как остановленный фрагмент кино, у которого есть своя история.

Главная тема серии — граница между человеком и городом. Фасады и ветки деревьев отражаются на лицах и силуэтах, изображение двоится, и уже непонятно, где заканчивается личное и начинается внешний мир.

Выставка будет работать до 24 декабря в Музейной кофейне. Вход свободный.