В «Автодоре» заявили, что трасса М-4 «Дон» уже готова к запуску беспилотных грузовиков до Новороссийска

28 ноября зампредседателя правления госкомпании «Автодор» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова сообщила ТАСС, что по федеральной трассе М-4 «Дон» в будущем могут пустить беспилотные грузовики до Новороссийска.

«Конечно, Новороссийск с точки зрения грузоперевозок — это наиболее интересное направление. Думаю, разработчики будут к нему стремиться», — отметила она.