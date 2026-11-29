Беспилотные грузовики могут запустить по трассе М-4 «Дон» до Новороссийска
В «Автодоре» заявили, что трасса М-4 «Дон» уже готова к запуску беспилотных грузовиков до Новороссийска
28 ноября зампредседателя правления госкомпании «Автодор» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова сообщила ТАСС, что по федеральной трассе М-4 «Дон» в будущем могут пустить беспилотные грузовики до Новороссийска.
«Конечно, Новороссийск с точки зрения грузоперевозок — это наиболее интересное направление. Думаю, разработчики будут к нему стремиться», — отметила она.
По словам Эркеновой, беспилотные легковые и грузовые машины уже ездят по этой магистрали. Сама дорожная инфраструктура готова к расширению такого движения, но для запуска фур в сторону Новороссийска инженерам еще предстоит доработать ряд технических решений.
Беспилотный грузовик — это грузовой автомобиль с системой автономного управления (ИИ, сенсоры и вычислительный блок), способный ехать без постоянного участия водителя.
Его применяют для перевозок между складами и логистическими хабами по трассам, работы в карьерах, портах и на закрытых территориях. На сложных участках за рулем остается водитель или подключается диспетчер.
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