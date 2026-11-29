На трассе М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском запретили проезд фур из-за шквалистого ветра
На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Роза Ветров и на подъезде к Новороссийску временно ограничили движение большегрузов
29 ноября в управлении Госавтоинспекции по Краснодарскому краю сообщили, что на участке трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском временно запретили проезд грузовиков и машин с высокой парусностью из-за сильных порывов ветра.
Ограничения действуют на следующих отрезках:
- со стороны Геленджика (в районе поселка Роза Ветров) — с 1518-го по 1521-й км;
- со стороны Новороссийска — на 1536-м км.
Штраф 500 рублей и риск на дороге:
Автоинспекторы просят водителей большегрузов отложить поездки в этом направлении до улучшения погоды.
Напомним, что в Краснодарском крае 29 ноября действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер — на побережье на участке от Анапы до Геленджика его порывы могут достигать ураганных 30–34 м/с.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара рекомендовали грузовикам передвигаться по городу только ночью.