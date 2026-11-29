На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Роза Ветров и на подъезде к Новороссийску временно ограничили движение большегрузов

29 ноября в управлении Госавтоинспекции по Краснодарскому краю сообщили, что на участке трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском временно запретили проезд грузовиков и машин с высокой парусностью из-за сильных порывов ветра.



Ограничения действуют на следующих отрезках: со стороны Геленджика (в районе поселка Роза Ветров) — с 1518-го по 1521-й км;

со стороны Новороссийска — на 1536-м км.

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Автоинспекторы просят водителей большегрузов отложить поездки в этом направлении до улучшения погоды. Напомним, что в Краснодарском крае 29 ноября действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер — на побережье на участке от Анапы до Геленджика его порывы могут достигать ураганных 30–34 м/с.